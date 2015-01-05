الهجان: وصول 56 ألف كرتونة مواد غذائية من القوات المسلحة للأسر المستحقة بقنا

صرح عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بأنه تم وصول 56 ألف كرتونه مواد غذائية من القوات المسلحة تم تسليمها لمسئولي مديرية التضامن الاجتماعي بقنا لتوزيعها علي الأسر المستحقة لها.

وأكد الهجان علي مسئولي التضامن والجهات المعنية بضرورة مراعاة مبدأ العدالة في توزيعها مشدداً علي ضرورة وضع الأسر الأكثر احتياجا في عين الاعتبار وبسرعة إنهاء إجراءات تسليمها لمستحقيها .

وذكر المحافظ أنه تم مراعاة البعد السكاني بمراكز وقري المحافظة حيث انه تم توزيع 11500 كرتونه لمركز ومدينة أبو تشت و 10000 كرتونه لقوص و9500 كرتونه لنجع حمادي و7500 كرتونه لدشنا و 7500 أخري لقنا و آما عن فقط والوقف ونقاده وفرشوط قال انه تم تخصيص كلا منهم 2500 كرتونه

وقدم الهجان الشكر للقوات المسلحة لحرصها الدائم والمستمر للتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة متمنيا لها ولمصرنا الحبيبة دوام التوفيق والنجاح.