بالصور.. بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة بالقليوبية

شهدت محافظة القليوبية، انتظام بمعظم مخابز المرحلة الأولى فى اليوم الأول من تطبيق منظومة الخبز الجديدة بالقليوبية فعليًا، وسط بعض المعوقات والمشكلات والمشاجرات بسبب عدم تحديث وتعطل بعض بطاقات التموين .

وقال جمال السيد، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، اليوم الإثنين، إن نسبة المخابز التى إنتظمت داخل المنظومة الجديدة بلغت 98%، مقارنة بما حدث أمس من تعطل تطبيق المنظومة بسبب عطل فى السيرفر الخاص بالشركة، وهو ما إستدعى تأجيل تطبيقها 24 ساعة، ورغم ذلك نجح 30 %من المخابز فى تطبيقها، بإجمالى 470 مخبزاً.

وأكد السيد أن أبرز المعوقات التى واجهت المنظومة تعطل بعض بطاقات التموين، وعدم تحديث بيانات البعض الاخر بنسبة 2%، وكلها مشكلات قابلة للحل، مشيرا الى أنه إعتبارا من يوم 15 من الشهر الجارى، سيتم العمل بنظام نقاط الخبز، والذي يتيح للمواطن أن يأخذ مقابل النقاط اى منظفات أو سلع تموينية.

وناشد وكيل الوزارة المواطنين بإلتزام الهدوء وتحمل الفترة الاولى لتطبيق المنظومة التى يظهر بها بعض العقبات الغير مقصودة، مؤكدا أنهم لن يتحملوا أى خطأ وأن عليهم التأكد من أن الكمية التى يصرفونها مطابقة للحصة المقررة لكل فرد منهم، وهى 5 أرغفة لكل فرد مربوط على بطاقة التموين.

وأوضح وكيل الوزارة أن وجود تكدس على مخبز دون غيره ميزة لصاحب المخبز، لانه سيتم صرف حصص أكبر لهذا المخبز، وماكينات حسب إحتياجه، أما المخابز التى لايتم الاقبال عليها فستضطر إلى تحسين جودة إنتاجها، وبذلك يممكننا حساب حصة كل مخبز، وعدم تهريب القمح المدعم.

وأضاف السيد أن المنظومة ستقضى على تسرب العيش والدعم، مؤكدا أن الهدف الاساسي للمنظومة هو تحسين الخبز لامكان إستخدامه فى الاستهلاك الادمى، والقضاء على شعور المواطن بأن العيش ليس له قيمه، فكان يسىء استخدام الرغيف، أما بتطبيق نظام نقاط الخبز فلن يحدث ذلك.

وأشار السيد إلى أن المنظومة الجديدة تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين فى جميع المناطق، فنصيب الفرد ثابت فى جميع أنحاء الجمهورية وهو 5 أرغفة.

من جانبها شهدت عشرات المخابز إرتباكا بسبب بدء تطبيق المنظومة، لعدم تدريب أصحاب الافران بشكل كافى على ماكينة بطاقات التموين التى يصرف بها الخبز، ما إستدعى بعضهم إلى جمع البطاقات من الاهالى وصرف الخبز لهم، وإعطائهم البطاقات بعد فترة لحين إثبات صرفهم الخبز إلكترونيًا.