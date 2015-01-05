مكافأت حراسة وزير التربية والتعليم أمام النيابة الإدارية

تسلمت النيابة الإدارية من الجهاز المركزي للمحاسبات تقريراً مهماً يتضمن التفاصيل الكاملة والمخالفات التي شابت المكافأت التي يحصل عليها طاقم الحراسة الخاصة للدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم.

كشف التقرير الذي أعده ’ أحمد تايب علي “رئيس شعبة” بالجهاز المركزي للمحاسبات المخالفات التي شابت حالة النقيب ياسين أحمد ياسين ضابط الشرطة ومعاونيه المكلفين بحراسة الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم من وزارة الداخلية.

تبين أن ” أبوالنصر” أغدق علي طاقم الحراسة الخاصة به وإختص النقيب ياسين أحمد سيد ’ ضابط الشرطة المكلف بحراسة الوزير بصرف مكافات الإمتحانات وحوافز وبدل إنتقال ثابت وبدل وجبة وبدل ملبس وأجر إضافي وحافز متميز ومكافأت أعياد دون وجه حق علماً بأن”ياسين” إستلم العمل بتاريخ 17يوليو2013 وتم صرف المبالغ التالية حتي 31ديسمبر2013

> مكافات إمتحانات ــ 6128,5 جنيها قيمة الدفعة الخامسة (175يوم ) بالمستند رقم 3501 بتارخ 9سبتمبر2013 ـ ومبلغ 6128.5 جنيها قيمة الدفعة الأولي (175يوم) بالمستند رقم 6615 بتاريخ 7 نوفمبر 2013 ـ وحافز اثابة مبلغ 560,3 جنيها ـ وحوافز مميز وسهر مبلغ 7300,25 جنيهاً ــ ومبلغ 3018 جنيهاً ’ بدل الوجبة ـ وبدل إنتقال نقدي ثابت ـ مبلغ 3018 جنيهاً ’ وبدل ملبس ـ مبلغ 600 جنيهاً ومكافات اخرى ــ مبلغ 1490,3 جنيهاً ’ والأجر الإضافي ــ مبلغ 12172,68 جنيهاً.

أكد التقرير أن جملة ما تم صرفه للنقيب ياسين أحمد سيد خلال فترة خمسة أشهر ونصف هو مبلغ 40416,53 جنيهاً رغم صدور الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1988 من وزارة الداخلية يفيد بأنه الحاقا للكتب الدورية أرقام 5 لسنة 1984 ، 18 لسنة 1985 يتم التنبيه علي الضباط بضرورة الحصول علي موافقة وزارة الداخلية مسبقا قبل صرف أي مكافات او حوافز من جهات خارج الوزارة.

وتبين سبق موافقة الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم علي مذكرة مقدمة من جمال السيد البنداري مدير عام الشئون المالية وسعيد مصطفى صديق مدير إدارة الموازنة بالوزارة يطالبان فيها بناء علي تعليمات الوزير بزيادة الحافز المادي لطاقم الحراسة والسائقين المرافقين للوزير ’ وطالبا بمنح طاقم الحراسة حافز مميز وبدل وجبة وبدل إنتقال وبدل ملبس طبقا للمحدد قرين إسم كل منهم وذلك و أشر محمود أبوالنصر “الوزير” بجانب هذه العبارة بعبارة ” إعتبارا من إستلام العمل مع صرف الشريحتين ووقع ” كما ورد بالمذكرة بالبند ثانيا منح الرائد ياسين احمد سيد رئيس طاقم الحراسة جهود غير عادية بنسبة 500% من الأجر الأساسي شهريا وقد أشار مقدم المذكرة الي انه يتم صرف لجان الإمتحانات كاملة 900 يوم “تسعمائة” يوم لجميع العاملين سواء العاملين بوزارة الداخلية أو العاملين بالوزارة وقد وافق الوزير علي المذكرة بتاريخ 13أغسطس2013 علي ان يصرف لكل منهم 750 جنيها شهريا قيمة شريحة السهر ومبلغ 20 جنيها يومياً مقابل وجبة ومبلغ 20 يومياً بدل إنتقال ومبلغ 300 جنية يصرف مرتين في العام بدل ملبس بالإضافة لبعض المميزات الاخري وذلك لكل من نقيب ياسين احمد سيد ’ قائد حراسة الوزير وحسن زكي احمد سيد ومحمد محمود يوسف وابراهيم كمال ابراهيم وخيري شحات عبد الله ورمضان مسعود عبد الرحمن وياسر عرفات عفيفي ووجيه السيد يوسف واسامة عزت ابو السعود ووليد عبد المرضي عبد الفتاح ومحمود كرم محمد وسمير علي محمدغيظ وربيع عبدالفتاح محمد ’ إعتبارا من أول إكتوبر2013 بموافقة الوزير في 31إكتوبر 2013.

وكان أحمد راضي ’ مدير تحرير جريدة الوفد تقدم ببلاغ للنيابة الإدارية للتحقيق في المخالفات المالية التي شابت صرف مكافأت لأفراد حراسة الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم بدون وجه حق.