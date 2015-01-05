إصابة طالب سوري برصاص مجهولين فى العريش والعثور على جثة مجهولة بالشيخ زويد

أصيب طالب سورى بطلق نارى أطلقه مجهولون .. وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج ، بينما عثر على جثة لشخص مجهول فى محيط قسم شرطة الشيخ زويد.

وكانت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء قد تلقت اخطارا باصابة يزن محمد أمين ( 21 عامًا ) .. وهو طالب سورى الجنسية .. بطلق نارى من مجهولين ، وذلك أثناء سيره في حى المساعيد بالعريش .. حيث أصيب بطلق نارى فى الفخذ الأيمن ، وتم نقله الى مستشفى العريش العام لتلقى العلاج .. وتم اخطار الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات .

من جهة ثانية ، عثر على جثة لشخص مجهول ، كانت ملقاة فى محيط قسم شرطة الشيخ زويد على الطريق الدولى العريش رفح .

وقالت مصادر أمنية بمديرية أمن شمال سيناء أن صاحب الجثة كان مصابا بعدة طلقات نارية ، وقد تم نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى ثلاجة مستشفى الشيخ زويد المركزى .. وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق والكشف عن شخصية صاحب الجثة ، والجهة التى تقف وراء قتله.