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إصابة طالب سوري برصاص مجهولين فى العريش والعثور على جثة مجهولة بالشيخ زويد

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إصابة طالب سوري برصاص مجهولين فى العريش والعثور على جثة مجهولة بالشيخ زويد إصابة طالب سوري برصاص مجهولين فى العريش والعثور على جثة مجهولة بالشيخ زويد

الشيخ زويد

أصيب طالب سورى بطلق نارى أطلقه مجهولون .. وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج ، بينما عثر على جثة لشخص مجهول فى محيط قسم شرطة الشيخ زويد.

وكانت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء قد تلقت اخطارا باصابة يزن محمد أمين ( 21 عامًا ) .. وهو طالب سورى الجنسية .. بطلق نارى من مجهولين ، وذلك أثناء سيره في حى المساعيد بالعريش .. حيث أصيب بطلق نارى فى الفخذ الأيمن ، وتم نقله الى مستشفى العريش العام لتلقى العلاج .. وتم اخطار الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات .

من جهة ثانية ، عثر على جثة لشخص مجهول ، كانت ملقاة فى محيط قسم شرطة الشيخ زويد على الطريق الدولى العريش رفح .

وقالت مصادر أمنية بمديرية أمن شمال سيناء أن صاحب الجثة كان مصابا بعدة طلقات نارية ، وقد تم نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى ثلاجة مستشفى الشيخ زويد المركزى .. وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق والكشف عن شخصية صاحب الجثة ، والجهة التى تقف وراء قتله.

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