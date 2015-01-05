متحدث الجيش الليبي ينفي اختطاف وكيل وزارة الدفاع

نفي الناطق باسم رئاسة أركان الجيش الليبي أحمد المسماري ما بثته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” عن اختطاف وكيل وزارة الدفاع الليبي مسعود رحومة.

وقال المسماري – في تصريح صحفي اليوم – إن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وأن وكيل وزارة الدفاع موجود حاليا بمدينة البيضاء، داعيا وسائل الإعلام المختلفة لتحري الدقة والمصداقية في بث الأخبار خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.

وفي سياق آخر، استنكر المسماري، الهجوم على بوابة الفات (سوكنه) فجر الجمعة الماضية، والذي راح ضحيته 15 عنصرًا من الكتيبة 168 مشاة التابعة لقيادة الأركان ، مؤكدا أن حرب الجيش على الإرهاب ستطال كل رقعة من الأراضي الليبية للقضاء على أتباع تنظيم داعش.