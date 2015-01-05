بالفيديو.. وائل رياض: الأهلي قد ينسحب من الدوري بسبب «مؤمن زكريا»

قال الإعلامي وائل رياض، إن النادي الأهلي سيتقدم بشكوى لاتحاد الكرة، ضد الثلاثي «خالد قمر- معروف يوسف –أيمن حفني» المنضمين للزمالك خلال فترة الانتقالات الماضية، لأنهم وقعوا للنادي الأهلي.

وقال «رياض» في برنامجه «الرياضة اليوم»، على قناة «دريم»: «النادي الأهلي قد ينسحب لو اتخذت قرارات ضده بسبب مؤمن زكريا»، مؤكدا: «لابد أن تتخذ قرارات متساوية ضد الثلاثي، كالعقاب الذي سيقرره اتحاد الكرة ضد مؤمن، وإلا هيكون فيه كيل بمكيالين».

وأضاف: «النادي الأهلي ممكن يصعد الأمور ويقول كملوا البطولة بتاعكم وحدكم طالما الكيل بمكيالين».

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