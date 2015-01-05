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لجنة التقسيم الإداري بسوهاج توافق على تحويل نقطة شرطة إلى مركز

  • مصر
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وافقت لجنة التقسيم الإداري بمحافظة سوهاج، برئاسة المحافظ محمود عتيق، على طلب مديرية الأمن بتحويل نقطة شرطة قرية جزيرة شندويل، بمركز سوهاج إلى مركز شرطة فصلا عن نطاق مركز سوهاج وذلك حفاظا على الأمن العام.

وقال محافظ سوهاج، في تصريحات صحفية، مساء الأحد، إن مديرية أمن سوهاج طلبت تحويل نقطة شرطة قرية جزيرة شندويل إلى مركز شرطة جزيرة شندويل على أن يضم المركز في نطاقه قرى جزيرة شندويل والقرامطة غرب وبنى زار ونجع تمام بإجمالى عدد سكان حوالى 76 ألف نسمة وأن تكون الحدود الجغرافية الخارجية للمركز المقترح هي قرية الشيخ يوسف بمركز المراغة شمالا وقرية الحمادية بمركز سوهاج جنوبا وقرية القرامطة شرق شرقا وقرية عرابة أبوالدهب غربا.

ولفت إلى أنه تم عرض الطلب على لجنة التقسيم الإدارى بالمحافظة والتى ضمت في عضويتها مديرى مديريات المالية والإسكان والزراعة والمساحة بالمحافظة سوهاج وذلك بحضور اللواء أحمد شاهين نائب مدير أمن سوهاج والعميد محمد الملثم رئيس مدينة سوهاج والعقيد وائل جمال الدين مأمور مركز شرطة سوهاج ومديرى الشؤون القانونية والتخطيط والمجالس والمؤتمرات بالديوان العام حيث قررت اللجنة في إجتماعها الموافقة على طلب مديرية الأمن حفاظا على الأمن العام .

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