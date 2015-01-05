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رئيس منتدى الشرق الأوسط: خطف المسيحيين في ليبيا دليل على وجود “عداء شديد” ضد مصر

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رئيس منتدى الشرق الأوسط: خطف المسيحيين في ليبيا دليل على وجود “عداء شديد” ضد مصر رئيس منتدى الشرق الأوسط: خطف المسيحيين في ليبيا دليل على وجود “عداء شديد” ضد مصر

سمير غطاس

قال الدكتور  سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والإستراتيجية :” إن هدف الجماعات الارهبية فى ليبيا اشاعة القلق فى عن طريق اختطاف 13 مواطن مصري من الأقباط بمدينة “سرت” الليبية ، قبيل احتفال عيد الميلاد المجيد ” ، مشيراً إلى أن الجماعات الارهابية يعتبرون المواطن المصري رهينة في مواجهة العداء الشديد للنظام في مصر ” .

وأضاف غطاس ، خلال حواره على فضائية ” العربية الحدث ” مساء أمس الأحد  :” أن هناك خطورة كبيرة على المصريين في ليبيا ومحاولة استغلالهم كنوع من تصفية الحساب مع النظام المصري، ولابد أن يعلم المصري المقيم هناك انه خاضع للتصفية الجسدية ” .

وطالب غطاس السلطات المصرية باتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل تأمين عودة المصريين بليبيا ، من خلال المنافذ الحدودية التي تتيح العودة من هناك، واستمرار تنبيه المصريين المتواجدين بليبيا لعدم وجودهم في مناطق القتال ، ومحاولة إجبارهم على العودة ، وأن حياتهم أهم من استمرارهم في سبيل أكل العيش.

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