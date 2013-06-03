الغضب يجتاح "دير أمس" في البحيرة بسبب تغير طعم ولون ورائحة مياه الشرب

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني منذ 21 دقيقة

اجتاح غضب شديد أهالي قرية "دير أمس" التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، بسبب تغير لون وطعم ورائحة مياه الشرب في المنازل.

وقال عادل النباصي أحد أهالي القرية لـ"الوطن"، إن القرية يتم تغذيتها من محطة مياه أبو حمص، وخلال الفترة الماضية تم تغيير التغذية إلى محطة مياه كوم القناطر، لكن "اكتشفنا أن المياه تأتي إلينا بدون فلاتر، فتم تغيير التغذية مرة أخرى إلى محطة أبو حمص"، مشيرا إلى أنهم يعانون الأمرين بسبب تغير لون ورائحة وطعم المياه، التي تسبب لهم الأمراض المزمنة، وتقدموا بالعديد من الشكاوى إلى شركة المياه دون جدوى.

وصب النباصي جام غضبه على النظام الحاكم وحكومة الدكتور هشام قنديل، اللذين أثبتوا فشلا كبيرا ومستمرا في إدارة شؤون البلاد، وأكدوا للمصريين أنهم غير قادرين على حكم بلد مثل مصر.