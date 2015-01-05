كارول سماحة تُحارب وتقاتل من أجل "الشرق العظيم"

بعد طول إنتظار، أطلقت النجمة كارول سماحة عملها "الشرق العظيم" من إنتاج ورؤية الحقوقي العربي د. لؤي ديب، والذي أهداه للشبكة الدولية للحقوق والتنمية GNRD ، كما أهدته الفنانة كارول للعالم العربي حيث عملت على مدار أشهر لتقديم هذا العمل.

وانطلق العمل مساء الأحد 4 كانون الثاني/يناير 2015، عبر قنوات الـLBCI والـLDC، ومن خلال برنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي عبر الـCBC المصرية، وقناة "القاهرة والناس" كما سيكون متاحاً على قناة اليوتيوب الخاصة بالشبكة الدولية للحقوق والتنمية .

الكليب يحاكي دراما متقدمة تخلد ذكرى الضحايا ممن سقطوا في العالم العربي مؤخراً و تخلد مجد الشرق ووحدته الدينية والعرقية وتشدد على حضارة الشرق.

الكليب أخرجه المخرج الفرنسي تيري فيرن بطريقة مختلفة عن الأعمال السابقة، من حيث الرؤية السينمائية التي تميز بها وتكلفة الإنتاج الضحمة، بالإضافة إلى التقنيات التي استُخدمت في تصويره إذ تم التصوير بثلاثة كاميرات وهي Phantom، Arri Alexa وCanon 5D. كما تم استخدام مؤثرات بصرية خاصة وجديدة في العمل.

واستغرق تصوير الكليب يومين في تونس، حيث تم بناء ديكورات خاصة في الستوديو، وتألف فريق العمل من 60 تقني من باريس وتونس، كما شارك في العمل أكثر من 100 كومبارس، واستغرقت عملية الـPost Production للكليب مدة شهرين بإشراف 10 عمال.

وأشرف مدرب محترف على تمرين كارول والمحاربين، كما أن المصمم غابي شرباشي قام بتصميم أزياء كارول في العمل، والمكياج تولاه حمادة، والشعر جو من صالون طوني إبراهيم.

يذكر أن الأغنية من كلمات وألحان الفنان مروان خوري، توزيع ميشال فاضل، عزف لأوركسترا Kiev الفيلارمونيكية بقيادة المايسترو فلاديمير سيرانكو، وستنشر الأغنية حصرياً عبر تطبيق أنغامي.

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