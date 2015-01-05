ما هو الجدل الذي أثارته حفلة صابر الرباعي ليلة رأس السنة؟

أحيا الفنان صابر الرباعي حفلة ليلة رأس سنة ناجحة جداً، بشهادة من حضرها، وكانت بمشاركة الفنانة التونسية أمينة فاخت التي يحبها الجمهور التونسي رغم قلة إطلالتها الإعلامية وعدم إصدارها أغانٍ جديدة خاصة بها، لكن الجمهور يحب صوتها و"جنونها" أثناء الغناء، فقد غنت ذات مرة حافية القدمين ومرة أخرى استلقت على المسرح وهي تغني، كما أنها تتميز بأسلوبها وحضورها المتميزين.

أسعار بطاقات الحفل مرتفعة

والجدير ذكره، أن الحفلة شدت اهتمام الجمهور بسبب الدعاية القوية التي أقيمت لها، على الرغم من ارتفاع أسعار البطاقات وصلت إلى 800 دينار تونسي، وإقامتها في أحد أفخم الفنادق في تونس. وقد اقترح الإعلامي التونسي والمذيع في قناة "البي بي سي" العربية مكّي هلال، على كلّ من صابر الرباعي وأمينة فاخت اغتنام فرصة الحفل لجمع تبرعات مالية من الحاضرين، وقال في رسالة مفتوحة مخاطباً صابر وأمينة: "بالنظر إلى غلاء سعر التذاكر ونوعية الحاضرين من المرفهين والميسورين ومن ذوي القدرة الشرائية العالية، ماذا لو فكرتم في مبادرة خيرية تجمع فيها تبرعات مالية للفقراء؟"، خصوصاً وأنه صادف موعد الحفلة مع تساقط الثلوج في مناطق غالبية سكانها من الفقراء، وكانوا في حاجة إلى وسائل تدفئة وأغطية ومواد غذائية، ولكن دعوة الإعلامي مكي هلال لم تلقى أذاناً صاغية على ما يبدو.

فستان زوجة صابر يثير الجدل

أما العامل الثاني الذي أثار جدلاً في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، هو مرافقة إخلاص جنيفان زوجة صابر في هذا الحفل وظهورها بفستان أنيق صمم خصّيصا لها، ولكنه كان شفافاً في قسمه الأعلى، مما أثار تعاليق كثيرة وانتقدات الحاضرين.

والملاحظ أن زوجة صابرالثانية إخلاص جنيفان، تحب الأضواء والظهور على الإعلام، عكس زوجته الأولى وطليقته التي لم تكن من محبي الأضواء، وكانت إطلالاتها في الحفلات والمناسبات العامّة قليلة جداً، خصوصاً وأن صابر كان حريصاً على جعل زوجته وأولاده بعيدين عن الأضواء.

أما إخلاص جنيفان فهي شخصية مختلفة تماماً، إذ تحرص على الظهور دائماً، حتى أنها نشرت مؤخراً صور حفل زفافهما.

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