200 ألف يورو تقرب الزمالك من استعادة محمد إبراهيم

توصل مجلس إدارة نادي الزمالك لاتفاق مع ماريتيمو البرتغالي بشأن التعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأبيض السابق.

الزمالك لا يحق له قيد مع أي لاعب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية نظرا لغلق قائمته، كما أن محمد إبراهيم امتنع عن استكمال تعاقده مع ماريتيمو.

وعلم FilGoal.com أن هناك اجتماعا جمع اللاعب بإدارة الزمالك، ولم يتم توقيع عقود وإنما حدث اتصالات مكثفة مع ماريتيمو وتم الاتفاق على 200 ألف يورو مقابل عودة اللاعب لناديه الأصلي.

وكان الزمالك قد باع إبراهيم لماريتيمو مقابل 400 ألف يورو.

وبحسب مصدر في إدارة الزمالك، فإنه من المنتظر أن يحسم التعاقد مع اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتولى الزمالك أمر إعارته لأحد الأندية الداخلية أو الخارجية لمدة ستة أشهر .. يعود بعدها للقلعة البيضاء.

وكان محمد إبراهيم قد قرر العودة إلى مصر وعدم استكمال تعاقده مع ماريتيمو دون أسباب واضحة.