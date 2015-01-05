«الجار الله»: الخليج يدرس إنشاء صندوق اقتصادي بقيمة 100 مليار دولار لدعم مصر

قال الكاتب الصحفي أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، إن دول الخليج تدرس الآن إنشاء صندوق اقتصادي بقيمة 100 مليار دولار، لدعم الاقتصاد المصري.

وأضاف «الجار الله»، لبرنامج «على مسئوليتي»، من دولة الكويت، أن هذا الصندوق سيتم الإعلان عنه بحلول المؤتمر الاقتصادي الذي سيتم عقده في شهر مارس المقبل.

وطالب الجانب المصري بأن يقدم ضمانات للحفاظ على أموال الصندوق من الضياع، وذلك من خلال إصدار قوانين تقضي على الروتين والبيروقراطية، التي تعتبر سمة أساسية في بعض قوانين مصر الاستثمارية.

ولفت إلى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أمير الكويت، صباح الأحمد الصباح، سيتطرق إلى «المصالحة المصرية – القطرية»، مؤكداً أن الدوحة تسير على الطريق الصحيح وتحاول تحسين علاقتها مع القاهرة.