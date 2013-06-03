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أحد ركاب قطار الصعيد المعطل: واقفين في ملاوي بقالنا 3 ساعات.. والكمسارية والسواق مش عايزين يسمعونا

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أحد ركاب قطار الصعيد المعطل: واقفين في ملاوي بقالنا 3 ساعات.. والكمسارية والسواق مش عايزين يسمعونا أحد ركاب قطار الصعيد المعطل: واقفين في ملاوي بقالنا 3 ساعات.. والكمسارية والسواق مش عايزين يسمعونا

كتب : محمود عباس منذ 19 دقيقة

قال عمر محمد كباري أحد ركاب قطار الصعيد المعطل، أن القطار انطلق منذ الرابعة والنصف متجها إلى سوهاج، بعد أن تأخر عن موعده قرابة 3 ساعات، بحسب قوله.

وأضاف الراكب لـ"الوطن" أن سبب تعطل القطار هو قيام عدد من الأشخاص بقطع طريق السكة الحديد بمحافظة أسيوط، إلى جانب وجود بعض الأعطال الفنية في القطار الذي يركبه.

وعن حالة ركاب القطار، أشار كباري إلى أن الركاب اضطروا لمغادرة القطار بحثا عن وسيلة مواصلات أخرى، وذلك بعد تعطل القطار منذ السابعة والنصف، ولكنهم لم يجدوا أي مواصلة أخرى "الحتة اللي إحنا فيها مقطوعة ومافيش أي حاجة نركبها".

ولفت الراكب إلى أن العاملين بالقطار لم يستجيبوا لنداءات الركاب المتتابعة "الكمسارية والسواق ماحدش فيهم بيسمع حد ولا كأننا بنتكلم، ومش عارفين نعمل إيه".

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