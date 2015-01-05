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نقل جثة شهيد ومصابى القوات المسلحة من مستشفي العريش العسكري للقاهرة

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نقل جثة شهيد ومصابى القوات المسلحة من مستشفي العريش العسكري للقاهرة نقل جثة شهيد ومصابى القوات المسلحة من مستشفي العريش العسكري للقاهرة

القوات المسلحة

تم نقل جثة شهيد ومصابى القوات المسلحة من المستشفى العسكرى بالعريش الى الاسماعيلية والقاهرة.

وقالت مصادر أمنية وطبية أنه تم نقل جثة الشهيد رقيب أول محمد محمود مصطفى حربى (35 عاما) الى مسقط رأسه بمحافظة الاسماعيلية ، وذلك تمهيدا لاجراء مراسم دفنه في مقابر الأسرة.

ومن جهة أخرى ، تم نقل كل من : ملازم أول : أحمد حسين عبد الوهاب (24 عاما) ، وهو مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ، وملازم أول : مصطفى سايح حمادى ( 24 عاما ) ، وهو مصاب بحروق فى الوجه والكفين ، وجندى : عبد الرحمن محمد عبد العظيم ( 21 عاما ) ، وهو مصاب بحروق فى الوجه والكفين ، وذلك من المستشفى العسكرى بالعريش الى إحدي المستشفيات بالقاهرة لاستكمال العلاج.

يذكر أن مجهولين قاموا بزرع 3 عبوات ناسفة في منطقة قبر عمير بالشيخ زويد بشمال سيناء ، وتمكنت سرية الإزالة من تفكيك عبوتين منهم ، الا أن الثالثة انفجرت ، ما أسفر عن استشهاد الرقيب أول واصابة الضابطين والمجند ، وتم نقلهم الى مستشفى العريش العسكرى.
> أ ش أ

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