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عبدالله بن زايد يبحث ونظيره البوسني تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

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عبدالله بن زايد يبحث ونظيره البوسني تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري عبدالله بن زايد يبحث ونظيره البوسني تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أمس زلاتكو لاغومدجيا وزير خارجية جمهورية البوسنة الذي يزور البلاد حالياً. ورحب سموه خلال اللقاء بالوزير الضيف والوفد المرافق وتمنى أن تثمر زيارته للإمارات عن مزيد من التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

من جانبه وجه وزير الخارجية البوسني الشكر لدولة الإمارات على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وأهمية دعمها خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار بما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين الصديقين.. إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث في المنطقة إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان في هذا الشأن ضرورة العمل معاً على تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بقرار جمهورية البوسنة والهرسك إعفاء مواطني دولة الإمارات من الحصول المسبق على تأشيرة الدخول إلى أراضيها الأمر الذي يتزامن مع تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين.

وأشار الجانبان إلى أن الزيارات رفيعة المستوى والمتواصلة لقيادتي البلدين ساهمت وبشكل ملحوظ في تطوير وازدهار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ تأسيسها.. وأعربا عن تطلعهما لمزيد من التعاون في المجالات كافة ومواصلة تعزيز العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البوسنة.

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