«أبوظبي للرقابة الغذائية» برئاسة منصور بن زايد يدرس ضمان استمرار دعم الأعلاف

عقد مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اجتماعه الأول لعام 2015 أمس برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الجهاز.

ورحب سموه في بداية الاجتماع بالأعضاء الذين انضموا لمجلس الإدارة في تشكيله الجديد وهنأهم على الثقة التي توليها لهم القيادة موجها الشكر للأعضاء السابقين الذين أدوا واجبهم على أكمل وجه وسيكملون مسيرة العطاء في مواقع اخرى لخدمة الوطن. واطلع المجلس على قرار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز، واختار معالي الدكتور مغير خميس الخييلي في منصب العضو المنتدب ومحمد عمر عبدالله بلفقيه رئيساً للجنة التدقيق الداخلي.

مصادقة

وصادق المجلس على محضر الاجتماع السابق واطلع على ما تم تنفيذه من قرارات. وقرر تكليف معالي العضو المنتدب بالعمل مع إدارة الجهاز على دراسة برنامج دعم الأعلاف بطريقة تضمن استمراريته ووجّه بتطبيق جميع البرامج والأنشطة التي ينفذها الجهاز بما يتوافق مع الاعتمادات المالية لسنة 2015. واطلع المجلس على برنامج لدعم مزارع الأبقار في الإمارة وأوصى بإعداد دراسة تفصيلية بشأنه، كما اطلع على تقرير حول مشاركة الجهاز في مهرجان الشيخ زايد التراثي 2014 كما أوصى بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للمهرجان بشأن نقل فعاليات مهرجان الإمارات الدولي لنخيل التمر لتكون ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي.

خطة

واستعرض المجلس خطة أبوظبي الاستراتيجية وأكد ضرورة أن يتم تنفيذ خطط وبرامج الجهاز بطريقة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة وشدد على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لإتمام تنفيذ هذه البرامج بكفاءة عالية. كما اطلع على التقرير الدوري لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة وأثنى على الجهود المبذولة لإتمامه وأوصى باستمرار برامج التطوير.

حضر الاجتماع معالي الدكتور مغير خميس الخييلي ومحمد عمر عبدالله بلفقيه ورزان خليفة المبارك وخليفة محمد حمد فارس المزروعي وفارس عبيد سالم عبيد الظاهري.