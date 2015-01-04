أخبار عاجلة

الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط 3 أشخاص فى فض مسيرة إخوانية بالمنوفية

Google+ Print
ضبط 3 أشخاص فى فض مسيرة إخوانية بالمنوفية ضبط 3 أشخاص فى فض مسيرة إخوانية بالمنوفية

أرشيفية

ألقت قوات الأمن بالمنوفية، مساء اليوم الأحد، القبض على 3 من المنتمين لجماعة الإخوان، أثناء مشاركتهم فى مظاهرة بشبين الكوم للتنديد بما أسموه الإنقلاب العسكرى، ومناهضة للجيش والشرطة.

كان قد نظم عناصر منتمين لجماعة الإخوان بالمنوفية، مظاهرة مناهضة للجيش، بشارع الإستاد بشبين الكوم بالقرب من مطعم كنتاكى، ورددوا هتافات مناهضة للشرطة وللرئيس عبد الفتاح السيسى، مطالبين بعودة ما أسموه بالشرعية، والإفراج عن المسجونين من عناصر وقيادات الجماعة.

من جانبها تدخلت قوات الأمن لفض المظاهرة، فتفرق المتظاهرون فى الشوارع الجانبية ليعاودوا التجمع بالقرب من الكوبرى العلوى، وقاموا بإشعال النار من اطارات السيارات، وقامت قوات الأمن بالقبض على 3 منهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا