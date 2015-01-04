ضبط 3 أشخاص فى فض مسيرة إخوانية بالمنوفية

ألقت قوات الأمن بالمنوفية، مساء اليوم الأحد، القبض على 3 من المنتمين لجماعة الإخوان، أثناء مشاركتهم فى مظاهرة بشبين الكوم للتنديد بما أسموه الإنقلاب العسكرى، ومناهضة للجيش والشرطة.

كان قد نظم عناصر منتمين لجماعة الإخوان بالمنوفية، مظاهرة مناهضة للجيش، بشارع الإستاد بشبين الكوم بالقرب من مطعم كنتاكى، ورددوا هتافات مناهضة للشرطة وللرئيس عبد الفتاح السيسى، مطالبين بعودة ما أسموه بالشرعية، والإفراج عن المسجونين من عناصر وقيادات الجماعة.

من جانبها تدخلت قوات الأمن لفض المظاهرة، فتفرق المتظاهرون فى الشوارع الجانبية ليعاودوا التجمع بالقرب من الكوبرى العلوى، وقاموا بإشعال النار من اطارات السيارات، وقامت قوات الأمن بالقبض على 3 منهم.