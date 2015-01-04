التليفزيون ينقل احتفالات عيد الميلاد المجيد

تحتفل قنوات التليفزيون المصرى وشبكاته الإذاعية بعيد الميلاد المجيد فى تغطية حية ومباشرة لنقل احتفالات المصريين فى شتى محافظات مصر.

كما يحتفل قطاع الاخبار بعيد الميلاد المجيد من خلال عدد من البرامج ومجموعة من التقارير عن عيد الميلاد المجيد ورحلة العائلة المقدسة بمصر، بالاضافة إلى كلمة البابا تواضروس من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمناسبة العيد، وسيتم بث كل الفاعليات على الهواء مباشرة عبر الأقمار الصناعية لاتحاد إذاعات الدول العربية واتحاد إذاعات الدول الأوربية.

وستقوم قناة النيل للأخبار بتغطية الاحتفالات بالعيد بداية من برنامج صباح جديد ومباشر من القاهرة، ويتخللها مجموعة من الافلام التسجيلية.

كما تنقل قداس عيد القيامة من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية على الهواء مباشرة مع إذاعة كلمة خاصة للبابا تواضروس للتهنئة بالعيد.