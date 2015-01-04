ناشطة إيرانية تحكي معاناتها في سجن بطهران: خلعوا ملابسي كلها وعذبوني

كشفت الرسامة والناشطة الإيرانية، آتينا فرقداني، المفرج عنها قبل فترة من سجن «إفين» سيئ السمعة في طهران، عن حالات التعذيب والإساءة وتصوير النساء في الحمامات من خلال كاميرات سرية في القاطع الثاني الخاص بالنساء والذي تشرف عليه استخبارات الحرس الثوري الإيراني.

ووفقا لوكالة «هرانا» الحقوقية، فقد اعتقلت فرقداني الناشطة في مجال حقوق الطفل في أغسطس الماضي، وظلت محتجزة لمدة شهرين، على خلفية إقامتها معرضا حول انتهاك حقوق الأطفال، وبسبب لقاءاتها مع أسر المعتقلين السياسيين وقتلى «الانتفاضة الخضراء» في 2009.

وذكر موقع «جرس» الإخباري، أن محكمة الثورة استدعت فرقداني عقب نشرها مقطع الفيديو الذي تحدثت فيه عن تعرضها لانتهاكات في سجن «إفين».

وتحدثت الناشطة في شريط مصور عن تعرضها خلال فترة اعتقالها إلى شتى الضغوط النفسية، وقالت إنها أضربت عن الطعام بعد مرور شهر ونصف الشهر، وقد تم الإفراج عنها بكفالة مالية بعد تدهور حالتها الصحية، بانتظار مثولها أمام محكمة الثورة بطهران، بحسب تقرير لموقع «العربية.نت»

وتحدثت فرقداني عن وجود كاميرات مراقبة في داخل الحمامات، وقالت: «عندما أخذوني للحمامات كانت هناك كاميرات للمراقبة وعندما استفسرت عن ذلك قالوا لي إن هذه الكاميرات ﻻ تعمل».

وأضافت: «وجدت في سلة المهملات كأسين ورقيين فأخذتهما وخبأتهما تحت ثيابي، ولكن عندما أخذوني إلى زنزانتي سمعت في الممر حديث الحارسات حيث تخاطب إحداهما الأخرى، أن تحرّك الشريط إلى الوراء كي ترى لماذا قمت بأخذ الكأسين؟! فعرفت أن الكاميرات تعمل وتسجل كل شيء ومنذ ذلك الحين أنا أشعر بعذاب نفسي شديد».

وتتابع: «ثم بعد لحظات دخلت عليّ إحدى السجانات، وفتحت الباب الحديدي بعنف وصرخت بوجهي قائلة:»اخلعي ملابسك«، فأجبت»هذا لا يجوز«، فظلت تصرخ بوجهي كي أخلع ملابسي حتى أخرجت الكأسين من تحت ثيابي وألقتهما على الأرض».

وأضافت:«لم تقتنع السجانة بذلك وأصرّت على خلع ملابسي، وعندما قاومتها جاءت سجانة أخرى وقامت الاثنتان بحصاري في زاوية الزنزانة، وأمسكتا بي من يديّ، حيث بدأت بالصراخ، فوضعت إحداهن يدها على فمي وقالت: لا تصرخي لأنه يوجد تحتنا زنزانات الرجال وسيسمعون صوتك وإن صرخت سأضربك على فمك حتى يمتلأ دما».

وتروي فرقداني الحادثة ويبدو الأسى على وجهها وقالت: «بعد ذلك ضربت إحداهن يديّ بالحائط حيث تورمت إحدى يديّ وبقيت تؤلمني لفترة طويلة، وثم قامتا بتجريدي من ملابسي بشكل كامل وبعنف، وبقيت آثار أظافرهما على جسمي لمدة طويلة، وترافق ذلك مع كيل الشتائم والألفاظ البذيئة التي أعجز عن وصفها».

وأكدت فرقداني على أن «الغرض من نشر هذا الفيديو على مواقع الإنترنت وشبكات التواصل اﻻجتماعي كان فضح الإساءات التي تحدث بحق النساء السجينات والمعتقلات، كي لا تتكرر هذه الحادثة مرة أخرى».

يذكر أن السلطات الإيرانية لم تبد موقفا لحد الآن من أقوال فرقداني، غير أن قاضي محكمة الثورة الإسلامية بطهران قد استدعاها الاثنين الماضي، لمراجعة المحكمة، حسبما ذكرت أتينا عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».