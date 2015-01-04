المغني “ريكى مارتن” ينفى خبر وفاته

نفى المتحدث الأعلامى بإسم المغنى البورتريكى الأصل ريكى مارتن ما تردد مساء اليوم عن وفاته،وذلك بعد ما نشر عن تعرضه لحادث خلال قيادته لسيارته الbmw على الطريق السريع فى لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الامريكية،موضحا أن السيارة التى تعرضت للحادث بالفعل سيارة المغنى لكنه لم يكن بها.

وكانت العديد من مواقع الأخبار الأمريكية قد أشارت لوقوع الحادث،وأعلنت وفاة المطرب العالمى.

> ريكى واسمة الاصلى (أنريكي مارتين موراليس(ولد فى 24ديسمبر عام 1971في بورتو ريكو،أصدر أغنيته الأولى عام 1991 التي تحمل عنوان (El Amor) والتي هي مزيج باللغة الأسبانية والإنجليزية. وبدأ بعدها بإصدار ألبوماته وبدأت شهرته تزداد، وفي عام 1998 غنى بكأس العالم لكرة القدم أغنيته (The Cup of Life) التي لاقت نجاحا هائلا. وفي عام 2005 أصدر ألبومه(life).

> باعت ألبومات ريكى أكثر من 60 مليون البوم في جميع أنحاء العالم. وهو مؤسس مؤسسة ريكي مارتن، وهي منظمة خيرية غير ربحية اسسها ليدافع عن رفاه الأطفال في أنحاء العالم في مجالات هامة مثل العدالة الاجتماعية والتعليم والصحة ومحاربة الاتجار بالبشر.

> . في عام 1994 قام ببطولة في “المستشفى العام”في التلفزيون الاميركي يلعب دور المغني البورتريكان. في عام 1999، بعد عدة ألبومات باللغة الأسبانية، أطلق أول ألبوم باللغة الإنجليزية (بعنوان أيضا ريكي مارتن)، والذي تضمن أغنية ” ليفين لا فيدا لوكا ” أو “Livin’ la Vida Loca”.ولقد بيعت 22 نسخه من الألبوم وجلب له الالبوم شهره عالميه.

> فى عام 2012 ظهر ريكي مارتن في شخصية المعلم الإسباني الاكثر اثاره “ديفيد مارتينيز” في المسلسل المشهور “GLEE”,

> وتلقى ريكي مارتن العديد من الجوائز الدولية، بما في ذلك جائزة “شخصية العام” اعترافا من أكاديمية التسجيلات اللاتينية لتفوقه الفني والعمل الخيري على نطاق واسع. وهناك العديد من الجوائز الأخرى التي حصل عليها تتضمن: “نجمه” على ممشى المشاهير في هوليوود, جائزة جرامي وثلاث جوائز جرامي اللاتينيه, جائزه من ام تي في الاسيويه وام تي في الموسيقية في أوروبا, جائزة الموسيقى العالمية, جائزة الموسيقى الأمريكية, العديد من جوائز ” Premio Lo Nuestro “, و” Billboard ” اللاتينيه ,جائزة Premios Alma وجائزة من GLAAD.