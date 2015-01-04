وزير الشباب يشهد احتفال الكنيسة بأعياد الميلاد ويؤكد: شعب مصر نسيج واحد

شهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأحد، احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بحضور مجموعة من الشخصيات العامة ورجال الدين والمسئولين فى مقدمتهم منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، وهشام زعزوع وزير السياحة، والدكتور عادل عدوى وزير الصحة، والسيد عمرو موسي والشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم، وعدد من القساوسة ومجموعة من الشباب والفتيات الأقباط.

وتضمن الحفل الذى شهدته الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة مجموعة من الترانيم والأناشيد الدينية ألقاها عدد من الشباب والفتيات المشاركين فى الحفل، ولقطات درامية فنية متنوعة.

ومن جانبه، هنأ المهندس خالد عبد العزيز الإخوة المسيحيين بالكنيسة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا أن يعود الله الأيام على المصريين بالخير والسعادة.

وقال :”أن مصر تحتفل هذه الأيام بالعديد من المناسبات الدينية فكان بالأمس المسلمون يحتفلون بذكرى المولد النبوى الشريف، واليوم نحتفل بعيد الميلاد المجيد مع الإخوة الأقباط”، مشيرا أن مواطني مصر مسلمون ومسيحيون يتشاركون معا فى الاحتفال بهذه الأعياد تأكيدا على الوحدة الوطنية وأن شعب مصر نسيج واحد لا فرق فيه بين مسلم ومسيحي.

هذا وقد قدم المهندس خالد عبد العزيز إكليلا من الزهور إلى الدكتور القس سامح موريس راعى الكنيسة الإنجيلية، مهنئا الشباب الأقباط من الطائفة الإنجيلية بمناسبة ذكرى عيد الميلاد المجيد.