روبي تُهدّد الحرامي والعبيط بالمنع من العرض!

بسبب تجسيد روبي شخصيّة ناهد الممرضة السيئة السمعة في فيلم "الحرامي والعبيط"، حيث تقوم بأعمال منافية للآداب، وتبيع أعضاء المرضى، قرّرت نقابة التمريض إقامة دعوى قضائيّة على الفيلم الذي يقوم ببطولته الخالدين صالح والصاوي، حتّى يتمّ وقف عرضه وسحب نسخه كافّة من دور العرض، لإساءته إلى المهنة بشكل كبير، وإظهار الممرضة بصورة غير لائقة، وهو ما قد يؤثر على نظرة الجمهور إلى الممرضة، خصوصاً أنّه من المعروف أنّ الفنّ يُشكّل مرآة للواقع.

الفيلم مقتبس عن قصّة من تأليف أحمد عبد الله، ومن إخراج محمد مصطفى، ومن إنتاج أحمد السبكي.