رحيل النجم الهندي Ahuti Prasad بعد صراع مع السرطان

توفي اليوم الأحد النجم الهندي Ahuti Prasad عن عمر ناهز 57 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

وقد فارق Prasad الحياة داخل مستشفى KIMS في Hyderabad حيث كان يتلقى العلاج اللازم.

بدأ الممثل الراحل مسيرته من خلال فيلم Vikram الشهير، الذي قام بإخراجه V. Madhusudhan Rao، كما شارك في العديد من الأعمال منها: Aahuthi و Anaganaga Oka Roju و Sri Sitaramula Kalyanam Chutamu Rarandi وغيرهم...