ما حقيقة تلقي أمل علم الدين تهديدات ومنعها من دخول مصر؟

سبق وأعربت المحامية اللبنانية أمل علم الدين زوجة النجم العالمي George Clooney، عن إستنكارها الشديد وغضبها من القرار الذي أصدره الحكم المصري بحق ثلاثة صحافيين في قناة الجزيرة الإنجليزية، وها اليوم القضية نفسها تعود إلى الواجهة إنما بحقائق جديدة.

وفقاً لصحيفة The Guardian البريطانية، فقد ذكرت علم الدين الخبيرة بحقوق الإنسان ومحامية محمد فهمي أي أحد الصحفيين الموقوفين، أنها تلّقت تهديدات بالاعتقال من قبل مسؤولين مصريين، بعد قولها "هؤلاء هم ضحايا عيوب القضاء المصري".

من جهتها، نفت السلطات المصرية ما تردد عن أنها حذرت أمل من الاعتقال في حال دخولها إلى البلاد، وقال مصدر مسؤول بالحكومة المصرية في تصريح مختصر كل ما قيل غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة.

في الوقت نفسه، أعلن مصدر أمني بمطار القاهرة أن سلطات المطار لا يوجد لديها معلومات بإدراج أو منع علم الدين وأن عملية الكشف عن ذلك لا تتم إلا عند قيام الشخص المعني بالإجراءات المتبعة حال السفر أو الوصول.

يشار إلى أن أمل تتابع قضية الصحفيين بكل تفاصيلها، كما طالبت منذ فترة بالإفراج عنهم منذ فترة إلا أن ذلك لم يجد نفعاً.