«التعليم» تحذر مديري المديريات من الدعاية الانتخابية والتبرعات

نبهت وزارة التربية والتعليم، الأحد، مديري المديريات، بالابتعاد التام عن كل ما يتعلق بالدعاية الانتخابية بالمدارس، ومشددة على عدم قبول التبرعات بالمدارس تحت أي مسمى، لعدم إساءة استغلال هذه التبرعات لأغراض أخرى، مؤكدة أن من يريد التبرع للعملية التعليمية، عليه أن يوجه قيمة هذا التبرع إلى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، الأحد، على عدم الاعتداد بتقارير «كله تمام» في مجال صيانة المدارس، مطالبة مديري المديريات بضرورة الاشتراك مع لجان الأبنية التعليمية التي تتولى مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة على الفور.

وعن المدارس الخاصة بكل محافظة، طالب الوزارة بضرورة الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة لهذه المدارس، وعدم السماح بحدوث تجاوزات أو مخالفات عن طريق المتابعة الفعالة لهذه المدارس.

كما طالب البيان مديري المديريات بإرسال كشفا بمصروفات المدارس الخاصة كلا في بمحافظته، لوضعه على موقع الوزارة، على أن يتم ذلك خلال أسبوعين من الآن.