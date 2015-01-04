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الطب الشرعي قد يفصل في إيقاف مؤمن زكريا

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الطب الشرعي قد يفصل في إيقاف مؤمن زكريا الطب الشرعي قد يفصل في إيقاف مؤمن زكريا

قد يضطر اتحاد الكرة لاستدعاء خبير بصمات من هيئة الطب الشرعي للفصل في شكوي الزمالك ضد مؤمن زكريا الذي انتقل مؤخرا للنادي الأهلي.

وأوضح محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الزمالك تقدم اليوم بشكوى تضم خمسة مستندات.

وأضاف الشامي في تصريحات إذاعية أن المستندات تضم أوراق وعقود وقعها مؤمن زكريا، تحمل توقيع وبصمة اللاعب، إضافة إلى الاتفاق علي مبالغ مالية ومدة العقد.

وتابع: سنضطر لاستدعاء خبير بصمات، إذا أنكر اللاعب صحة هذه التوقيعات والبصمات المتواجدة علي العقود والأوراق الأخري.

وأكد الشامي أن عقوبة التوقيع لناديين تتراوح بين شهر وستة أشهر، متما أن المدة الأقل يعتبرها الاتحاد حسن نية من اللاعب نتيجة تأخر أحد الناديين في إنهاء الإجراءات، وهذا سيظهر أثناء التحقيق مع اللاعب.

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