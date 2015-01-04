الحبس سنة لـ 4 متهمين وسنتين لـ 2 أخرين في قضية ” تنظيم الظواهري “

عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الاحد ، كلا من عزيز عزت عبد الرازق وأبو الفتوح عبد المقصود سيد أحمد ورمضان جمعه مسعود ومحمد سيد عبد الرازق السيد بالحبس سنة مع الشغل ، كما عاقبت المحكمة كلا من أحمد محمود عبد الرحيم ومحمد فتحى عبد العزيز بالحبس سنتين مع الشغل لإتهامهم بإزدراء المحكمة وقررت تأجيل جلسة محاكمة محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، و67 آخرين فى قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر ، لـ 8 يناير الجارى لإستكمال سماع شهود الاثبات وامرت بضبط وإحضار الشاهد رقم 19 وكلفت النيابة بعرض دفاتر الزيارات للمتهمين بالسجن .

كانت التحقيقات فى القضية، باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام بالنيابة، وتم فى ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذى أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضى.

وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.