إعادة محاكمة الناشط رامي جان بتهمة تعاطي المخدرات 14 فبراير

حددت محكمة الاستئناف جلسة 14 فبراير المقبل، لإعادة محاكمة الناشط القبطي، رامي جان، أمام محكمة جنايات شمال بنها، في القضية المتهم فيها بتعاطي مخدرات، بعد ضبطه بمطار القاهرة في نوفمبر الماضي، أثناء سفره على الخطوط الجوية القطرية.

رامي جان هو مؤسس حركة «مسيحيون ضد الانقلاب»، الداعمة للرئيس الأسبق محمد مرسي، كان قد صدر ضده حكم غيابي في يونيو من العام الماضي، بالحبس عشر سنوات، في القضية المقيدة ضده منذ يوليو 2013، والمتهم فيها بتعاطي مخدرات.

وتقدمت هيئة الدفاع عن «جان»، الأسبوع الماضي، باستغاثة للنائب العام المستشار هشام بركات، طالبوا من خلالها بإخلاء سبيله على ذمة القضية، لإيداعه أحد المستشفيات الخاصة، نظرًا لسوء حالته الصحية.