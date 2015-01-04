مقتل 41 من مسلحي «طالبان باكستان» في غارات جوية

أفاد مسؤولون في باكستان، الأحد، بأن غارات جوية باكستانية أسفرت عن مقتل 31 متشددا، فيما أسفر هجوم آخر بطائرة أمريكية بدون طيار، عن مقتل 10 آخرين، مع استمرارالجيش الباكستاني في شن هجومه العسكري الذي بدأه في يونيو الماضي ضد المتمردين في المناطق الشمالية الغربية القبلية.

وقال مسؤول عسكري، إن الطائرة الأمريكية بدون طيار قصفت مجمعا في منطقةشمال وزيرستان القبلية، بعد ساعات من استهداف الطائرات العسكرية الباكستانية أهداف للمتمردين في منطقة خيبر المجاورة.

وذكر مسؤول استخباراتي باكستاني، أن الطائرة بدون طيار أطلقت عدة صواريخعلى مجمع يستخدمه مقاتلون موالون لأحد أمراء الحرب الباكستانيينوالمتشددين الأوزبك ممن لهم صلة بتنظيم «القاعدة».

ووسعت باكستان عملياتها العسكرية ضد المتمردين بعد أن قتلت عناصر طالبان136 طفلا في مدرسة يديرها الجيش في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد في 16ديسمبر الماضي.

وذكر المسؤول العسكري، أن مجموعة من المهاجمين الانتحاريين من بين القتلىفي الغارات الجوية في خيبر التي نفذتها الطائرات الحربية الباكستانية.

الألمانية