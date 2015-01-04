حكيم يشارك فى حفل الإتحاد الافريقي كأول فنان عربى

قام الأتحاد الافريقي لكرة القدم، بدعوة حكيم لحضور حفله الضخم السنوي الذي سيقام بمدينة لأجوس النيجيرية ليصبح حكيم أول فنان عربي يشارك في هذه الأحتفالية، ويسافر حكيم صباح غدا إلي العاصمة النيجيرية للغناء في الحفل السنوي لأختيار نجوم القارة السوداء في كرة القدم وهو الحفل الذي تتجه له كل أنظار العالم لمعرفة من سيفوز بلقب أفضل لأعب في القارة السمراء وايضا أفضل نادي وأحسن لاعب صاعد وأفضل مدرب وكذلك أحسن منتخب.

ومن المقرر أن يغني حكيم مع ثلاثة مطربين من نيجيريا ومطرب من الكونغو أوبريت بعنوان ” قوة الإصرار من أجل المكسب ” وقد قامت الشركة المنظمة بارسال اسطوانة بها الأغنية وقام حكيم في الأيام القليلة الماضية بالإنتهاء من المقاطع الخاصة به حيث قام بكتابة هذه المقاطع أمل الطاير ولحنها هاني فاروق لأن كل مطرب سوف يقدم الجزء الخاص به بلغته كما سيغني حكيم ثلاث أغنيات ” السلام عليكو ” و ” ايه دا بقي ” و ” عملنا اللي علينا “.

ويعتبر حكيم المطرب العربي الوحيد الذي شارك في هذه الإحتفالية لأن معظم الذين شاركوا فيها كانوا مطربين افارقة لكن هذه المرة قرر الكاف الإستعانة بمطرب عربي ،وأختار حكيم نظرا لشهرته الكبيرة في المهرجانات الدولية كما أنه قام بإحياء العديد من المناسبات العالمية منها منتدي دافوس الإقتصادي بنيويورك والذي أقيمت فعالياته عقب احداث 11 سبتمبر وشاركه في الغناء العديد من النجوم العالميين .