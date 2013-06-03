أصحاب الورش بدمياط يقطعون الطريق الرئيسى لانقطاع الكهرباء

قام المئات من أصحاب المحال التجارية ورش صناعة الأثاث مساء اليوم، بتنظيم وقفة احتجاجية وأعلنوا حالة الاعتصام المفتوح أمام مقر شبكة كهرباء دمياط اعتراضا على تكرار انقطاع الكهرباء طوال اليوم، مما أدى إلى تعطل العمل بالورش والمحلات وقام المحتجون بقطع الطريق الرئيسى أمام الشركة واستخدموا عددًا من السلالم التابعة للشركة فى تحويل مجرى الطريق الرئيسى.

يذكر أن هذه هى المرة الثانية التى يقوم بها المحتجون بقطع الطريق الرئيسى، حيث قاموا بعد عصر اليوم بقطع الطريق الرئيسى أمام ميدان الساعة بمدينة دمياط لنفس السبب.