رونالدو ينافس فيجو وإيزيبيو على جائزة لاعب القرن بالبرتغال

(إفي): قد يتوج نجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو المرشح لجائزة الكرة الذهبية التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم لعام 2014 المقرر الإعلان عن الفائز بها في 12 يناير الجاري، بجائزة لاعب القرن بالبرتغال في نفس الشهر.

وفي تصريحات لوكالة (إفي)، قال فرناندو جوميز، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إنه بمناسبة الذكرى المئوية للاتحاد، أسست جائزة (الدروع الخمسة الذهبية) للمرة الأولى والتي يتنافس عليها الراحل أسطورة الكرة البرتغالية أوزيبيو دي سيلفا فيريرا ولويس فيجو وكريستيانو رونالدو على أن يتم الإعلان عن الفائز بها في 14 يناير الجاري، أي بعد يومين فقط من اعلان الفائز بالكرة الذهبية.

وصرح جوميز "هؤلاء هم جزء من تاريخ البرتغال ومثال يحتذى به في جميع أنحاء العالم" موضحا أن ثلاثتهم "يتمتعون بروح القيادة والسعي للتفوق وبمهارات فنية وبدنية وتكتيكية جعلتهم من أفضل اللاعبين في العالم في عصرهم".

توج أوزيبيو (مواليد عام 1942) الذي يعد أحد عمالقة كرة القدم العالمية، بالكرة الذهبية عام 1965 وظل أكبر رمز لكرة القدم البرتغالية خلال عقود، وكانت أفضل إنجازاته في مونديال انجلترا 1966 عندما قاد منتخبه للمركز الثالث، الافضل في تاريخه.

وقد لعب فيجو، نجم الكرة البرتغالية بصفوف برشلونة وريال مدريد في تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفينيات كما فاز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2000.

في حين فاز نجم الملكي الذي يبلغ عامه الثلاثون في الخامس من فبراير مرتين بالكرة الذهبية في عام 2008 و2013 حيث قد يفوز بالثالثة للمرة الثانية على التوالي الشهر الجاري.

كما حطم رونالدو الرقم القياسي في إحراز الأهداف سواء مع فريقه المدريدي أو مع منتخبه الذي يعد هدافه التاريخي بواقع 52 هدفا.