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باسم عودة: مشكلة المياه كانت محور النقاش في اجتماع "الوزراء" مع مرسي

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باسم عودة: مشكلة المياه كانت محور النقاش في اجتماع "الوزراء" مع مرسي باسم عودة: مشكلة المياه كانت محور النقاش في اجتماع "الوزراء" مع مرسي

كتب : محمد عاشور منذ 9 دقائق

قال باسم عودة، وزير ، إن وجود أي وزير في المنصب، هو تحد واضح له ودور وطني، مشيرًا إلى أن خدمة شرف لأي شخص في أي وقت وأي مكان.

وأثنى عودة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم"، على الدور الذي قام به المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، وتعاونه مع الوزير الحالي، حتى الأيام الحالية.

من ناحية أخرى، قال عودة، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم مع الرئيس، كان محوره مشكلة مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن الرئيس أكد العمل على حفاظ على حصة مصر التاريخية في مياه النيل.

ولفت عودة إلى أن هذه القضية متفق عليها من جميع القوى السياسية والوطنية.

وتابع "الرئيس كلامه واضح في هذه القضية، وهذه القضية أهم وأخطر القضايا التي تخص الدولة المصرية"، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش التقرير الفني للجنة الثلاثية، وبعدها عرض وزير الري تقريرا مفصلا عن جهود الوزارة بشأن هذه القضية.

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