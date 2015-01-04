شكرا_حماة_الوطن تتجاوز 190 ألف مشاركة

نجحت حملة " شكرا حماة الوطن" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمناسبة يوم جلوس سموه في تحقيق إنتشار كبير حيث وصل انتشار الوسم الخاص بالحملة إلى أكثر من /90/ مليون مشاهدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

و بلغ عدد المشاركات على الوسم في تويتر أكثر من /190/ ألف مشاركة وبلغت المشاركات ضمنها أكثر من /7000/ صورة ومقطع فيديو على موقع انستغرام بمعدل /1000/ مقطع في اليوم الواحد على مدى الأيام الستة التي تواصلت خلالها الحملة .

و جاء تفاعل الجمهور مع الحملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إثر الدعوة التي قدمها سموه لجميع مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها لتقديم الشكر والعرفان لأبناء القوات المسلحة حيث أكد سموه أنهم رعاة الاتحاد وحماة الوطن الذين ثبت بهم البنيان واشتدت بهم أركان الدولة .

ودعا سموه من خلال حسابه على شبكات التواصل الاجتماعي جميع المؤسسات الحكومية والأفراد إلى توجيه رسالة شكر لحماة الوطن من خلال كلمة أو رسالة أو فيديو عبر الوسم الخاص بالحملة #شكرا_حماة_الوطن في تويتر وانستغرام عرفانا لهم وامتنانا لدورهم الفاعل في حماية الوطن وأبنائه ومكتسباته .

وجاءت ردة فعل الجمهور تجاه الحملة إيجابية بشكل كبير حيث تفاعل المجتمع الإماراتي أفرادا ومؤسسات حكومية وخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال الصور ومقاطع الفيديو وبطرق إبداعية متعددة .

كما تقدمت جاليات مختلفة مقيمة في دولة الإمارات بالشكر لأبناء القوات المسلحة تقديرا وعرفانا لجهودهم الواضحة في نشر الأمن والأمان على أرض الدولة .

وبلغ إجمالي عدد مشاركات المتابعين على وسم الحملة #شكرا_حماة_الوطن أكثر من /193/ ألف تغريدة على موقع تويتر فيما بلغ معدل انتشار شعار الحملة /17/ مليون مشاهدة .

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أطلق هذه الحملة تزامنا مع ذكرى يوم جلوسه التاسع حيث اعتاد المجتمع الإماراتي على مثل هذه الحملات التي يوجه فيها سموه المجتمع في هذا التاريخ من كل عام بإلغاء الاحتفالات الخاصة بالمناسبة واستبدالها بحملة لتقديم الشكر لفئة مهمة من المجتمع .

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