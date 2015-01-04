مصدر قضائي: التحفظ على أموال دعم الإخوان شمل 3 من الاشتراكيين الثوريين و6 إبريل

أكد المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، الأمين العام للجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، أن قرار اللجنة بالتحفظ على أموال وممتلكات 112 شخصًا من أعضاء التحالف الداعم لجماعة الإخوان والمسمى بـ “تحالف دعم الشرعية”، شمل إثنين من أعضاء حركة «الاشتراكيين الثوريين» هما هيثم محمدين وهشام عبد الرسول، وآخر من حركة «6 إبريل» يدعى عمرو علي.

وأوضح المستشار أبو الفتوح – في تصريح له – أن قرار التحفظ الذي شمل الأسماء الثلاثة المذكورة، قد جاء في ضوء ما أوردته الجهات الرقابية المسئولة من تقارير رسمية، تفيد بأن الثلاثة المذكورين هم من ضمن الشخصيات والعناصر الفاعلة بما يسمى بـ “تحالف دعم الشرعية” بصرف النظر عما يعلنونه من انتماءات سياسية مغايرة.

وأشار إلى أن اللجنة أصدرت قرارها بالتحفظ على أموال أعضاء التحالف الداعم للإخوان، في ضوء قرار قاضي التنفيذ، بناء على ما أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة من حكم قضائي بحظر أنشطة ذلك الكيان والتحفظ على أموال أعضائه باعتبار أنه يدعم جماعة الإخوان الإرهابية.. لافتا إلى أنه من أبرز الأسماء القيادية بذلك التحالف والتي شملها قرار التحفظ صفوت عبد الغني وطارق الزمر ومحمد محسوب.

وأضاف أن قرار اللجنة بالتحفظ يشمل جميع الأرصدة المصرفية بالبنوك، وكافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والسيارات وأية أموال مملوكة لمن شملهم القرار.