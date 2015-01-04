أخبار عاجلة

الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

قاضي «خلية الظواهري» يحرك دعوى جنائية ضد 4 متهمين لجلسوهم وظهورهم للمحكمة

  • مصر
  • 22
Google+ Print

حرّكت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، والتي تنظر جلسة محاكمة 68 متهمًا، على رأسهم محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، دعوى الجنائية ضد أربعة متهمين بسبب جلوسهم داخل القفص وظهورهم للمحكمة.

ونسبت المحكمة للمتهمين تهمة إهانة المحكمة، معتبرة أن جلوسهم يعد ازدراء للمحكمة واحتقاراً لها والمحكمة عملاً بحقها في قانون الإجراءات الجنائية، أمرت بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم.

وطالبت النيابة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين.

في حين أنكر المتهمون تهمة ازدراء المحكمة بدعوى أنهم لم يستمعوا للنداء، وقالوا إنهم كانوا يتناولون الطعام.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي