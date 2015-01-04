قاضي «خلية الظواهري» يحرك دعوى جنائية ضد 4 متهمين لجلسوهم وظهورهم للمحكمة

حرّكت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، والتي تنظر جلسة محاكمة 68 متهمًا، على رأسهم محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، دعوى الجنائية ضد أربعة متهمين بسبب جلوسهم داخل القفص وظهورهم للمحكمة.

ونسبت المحكمة للمتهمين تهمة إهانة المحكمة، معتبرة أن جلوسهم يعد ازدراء للمحكمة واحتقاراً لها والمحكمة عملاً بحقها في قانون الإجراءات الجنائية، أمرت بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم.

وطالبت النيابة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين.

في حين أنكر المتهمون تهمة ازدراء المحكمة بدعوى أنهم لم يستمعوا للنداء، وقالوا إنهم كانوا يتناولون الطعام.