أخبار عاجلة

الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إجراء انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة بنها فبراير المقبل

Google+ Print
إجراء انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة بنها فبراير المقبل إجراء انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة بنها فبراير المقبل

الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس جامعة بنها

صرح الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم إجراء انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة، في الاسبوع الثالث من شهر فبراير المقبل.

وأكد مصطفى أن اللائحة الطلابية تم اعتمادها من المجلس الأعلي للجامعات، والتي أصدر بها وزير التعليم العالي قرارًا بتنفيذها، مؤكدًا أنه لا توجد رقابة على الأنشطة الطلابية، وأن الطلاب هم الذين يديرون أنشطتهم بحرية تامة دون أي تدخل من أحد.

وأضاف مصطفى أنه تم توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة المختلفة بالجامعة، وربطها باحتياجات المجتمع، وكذلك نشر ثقافة المبادرات الطلابية على مستوى الكليات، فضلا عن تعزيز التواصل والحوار الإيجابي بين الطلاب والأساتذة بما يعود على الطلاب بالمزيد من التوعية والتنوير بما يجرى حولهم من متغيرات.

وأكد نائب رئيس الجامعة أنه سيتم تنظيم مهرجان شامل لكل الأنشطه الطلابية، في إجازة نصف العام، مشيرًا إلى أن المهرجان سيبدأ في جميع كليات جامعة بنها في نفس الوقت، وأنه سيتم تنظيم مهرجان ثقافي، بالإضافة إلى برنامج رحلات للطلاب في إجازة نصف العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا