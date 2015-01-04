إجراء انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة بنها فبراير المقبل

صرح الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم إجراء انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة، في الاسبوع الثالث من شهر فبراير المقبل.

وأكد مصطفى أن اللائحة الطلابية تم اعتمادها من المجلس الأعلي للجامعات، والتي أصدر بها وزير التعليم العالي قرارًا بتنفيذها، مؤكدًا أنه لا توجد رقابة على الأنشطة الطلابية، وأن الطلاب هم الذين يديرون أنشطتهم بحرية تامة دون أي تدخل من أحد.

وأضاف مصطفى أنه تم توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة المختلفة بالجامعة، وربطها باحتياجات المجتمع، وكذلك نشر ثقافة المبادرات الطلابية على مستوى الكليات، فضلا عن تعزيز التواصل والحوار الإيجابي بين الطلاب والأساتذة بما يعود على الطلاب بالمزيد من التوعية والتنوير بما يجرى حولهم من متغيرات.

وأكد نائب رئيس الجامعة أنه سيتم تنظيم مهرجان شامل لكل الأنشطه الطلابية، في إجازة نصف العام، مشيرًا إلى أن المهرجان سيبدأ في جميع كليات جامعة بنها في نفس الوقت، وأنه سيتم تنظيم مهرجان ثقافي، بالإضافة إلى برنامج رحلات للطلاب في إجازة نصف العام.