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المطار يقطع الكهرباء عن كافتيريات المول التجاري بعد التأخر في دفع المستحقات

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المطار يقطع الكهرباء عن كافتيريات المول التجاري بعد التأخر في دفع المستحقات المطار يقطع الكهرباء عن كافتيريات المول التجاري بعد التأخر في دفع المستحقات

مطار القاهرة-أرشيفية

قامت شركة ميناء القاهرة الجوى مساء الإثنين بقطع التيار الكهربائى والمياه عن 3 كافتيريات تعمل فى المول التجارى بجوار صالة الوصول رقم (3) بعد تأخرهم عن سداد مستحقات الشركة .

و تلقى رجال الأمن والفنيين بالمطار تعليمات من المسئولين بقطع التيار الكهربائى والمياه عن 3 كافتيريات تعمل فى المول التجارى بعد تأخرهم عن سداد مستحقات الشركة بداية من قيمة الإيجارات حتى الخدمات المقدمة لها وإضطر أصحاب الكافتيريات للإستعانة بمولدات كهربائية وجراكن مياه وإستمرت فى عملها .. يذكر إن الإدارة المتعاقبة على شركة ميناء القاهرة الجوى فشلت فى تسويق وإدارة المول التجارى ولم تتواجد فيه سوى ثلاث كافتيريات دائمة المشاكل ولا تسدد أية إيجارات رغم أن المول التجارى تكلف أكثر من مائة مليون جنيه .

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