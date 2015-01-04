زلزال يهز ولاية أمريكية ويسبب انهيارات صخرية

هز زلزال متوسط القوة، الأحد، رقعة واسعة من ولاية إيداهو الأمريكية، ملحقا أضرارا بالممتلكات، ومتسببا في انهيارات صخرية قرب مركزه في مدينة شاليس، التي شهدت مئات من الزلازل الضعيفة والمتوسطة القوة، خلال الشهور العشرة الأخيرة.

وكان أحدث زلزال بقوة 4.9 درجة، ويقع مركزه على بعد نحو 6.5 كيلومتر من شاليس، إلا أنه تم الشعور به من على بعد 305 كيلومترات إلى الجنوب الغربي.

ويحاول العلماء تحديد ما إذا كانت الزلازل، التي بدأت في مارس 2014، نجمت عن فالق يعتقد أنه خامد أم أنها ناجمة عن فالق آخر لم يكن معروفا من قبل.