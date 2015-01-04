مقتل لاعب آنجي الروسي

لقى غسان ماجميدوف لاعب فريق أنجي الروسي مصرعه بعد إطلاق النار عليه داخل السيارة بالقرب من منزله.

توفي صاحب الـ20 عاما متأثرا بجراحه أثناء نقله للمستشفى بعد الطلق الناري الذي أصابه.

وفي بيان للنادي قدم تعازيه لأسرة اللاعب، وأكد أنه لم يتعرف حتى الآن على الجناة ولا الدافع من وراء ارتكاب الجريمة.

فريق أنجي هبط الموسم الماضي إلي الدرجة الثانية بعدما كان منافسا على الدوري، وذلك بسبب سحب الملياردير الروسي سليمان كيريموف استثماراته المالية من النادي.

ولفترة طويلة كان النادي يمنع الكثير من لاعبيه من الإقامة في إقليم داغستان بسبب المشاكل الأمنية، حيث مكث النجم الكاميروني صامويل إيتو في موسكو وقت وجوده مع الفريق.