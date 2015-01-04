أخبار عاجلة

الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مقتل لاعب آنجي الروسي

Google+ Print
مقتل لاعب آنجي الروسي مقتل لاعب آنجي الروسي

لقى غسان ماجميدوف لاعب فريق أنجي الروسي مصرعه بعد إطلاق النار عليه داخل السيارة بالقرب من منزله.

توفي صاحب الـ20 عاما متأثرا بجراحه أثناء نقله للمستشفى بعد الطلق الناري الذي أصابه.

وفي بيان للنادي قدم تعازيه لأسرة اللاعب، وأكد أنه لم يتعرف حتى الآن على الجناة ولا الدافع من وراء ارتكاب الجريمة.

فريق أنجي هبط الموسم الماضي إلي الدرجة الثانية بعدما كان منافسا على الدوري، وذلك بسبب سحب الملياردير الروسي سليمان كيريموف استثماراته المالية من النادي.

ولفترة طويلة كان النادي يمنع الكثير من لاعبيه من الإقامة في إقليم داغستان بسبب المشاكل الأمنية، حيث مكث النجم الكاميروني صامويل إيتو في موسكو وقت وجوده مع الفريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع