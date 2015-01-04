قائمة الجنزوري تنتهي من اختيار مرشحيها استعدادًا لانتخابات البرلمان

أعلن أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، الانتهاء من إعداد قائمة وطنية موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة والمعروفة إعلاميا بقائمة الدكتور الجنزوري، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها عقب فتح باب الترشح للانتخابات.

وقال «هيكل» إن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، شارك في إعداد القائمة مع مجموعة عمل شملت عددًا من الشخصيات الوطنية، مؤكدًا أن الدكتور الجنزوري ليس ضمن المرشحين داخل القائمة بناء على رغبته، التي تتعارض مع رغبات غالبية مجموعة العمل.

وأضاف أن جهد هذه المجموعة بدأ منذ أكثر من عام بهدف إتمام استحقاقات المرحلة الانتقالية، التي بدأت في يوليو 2013 حيث بدأت جهود توحيد القوى المدنية بهدف مواجهة تحديات تلك المرحلة، موضحًا أن القائمة الوطنية الموحدة تأتي ضمن هذه الجهود.

وأشار إلى أن إعداد القائمة بدأ منذ 6 أشهر تقريبًا وبالتحديد فور إقرار قانون الانتخابات البرلمانية، ونوه بأن الدكتور الجنزوري ومجموعة العمل عقدوا أكثر من 50 اجتماعًا خلال تلك الفترة، علاوة على اجتماعات أخرى مع قيادات وأعضاء الأحزاب والقوى السياسية ومختلف الفئات، لافتا إلى أن اختيار الشخصيات داخل القائمة تم وفق أسس ومعايير صارمة بغض النظر عن الأسماء والاتجاهات، موضحًا أنه تمت مراعاة أن يكون المرشحون ممن يتمتعون بحسن السمعة والخبرة في المجالي العملي والتنفيذي.