ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان بالإسكندرية

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط خلية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى، استهدفت منشآت حيوية عامة بالمحافظة.

توصلت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائى، بالتنسيق مع ضباط قطاع الأمن الوطنى بالإسكندرية، ‏وفرع الأمن العام، إلى قيام كلاً من “محمد أ م” – 32 سنة- مقاول خراسانات، و”مجاهد م م” – 21 سنة- طالب بكلية العلوم، و”رمضان ج غ” -31 سنة-عامل بمطعم، و”السيد ل ع” -44 سنة- اخصائي أسنان، و”عنتر ج ع” – 36 سنة- موظف بهيئة النقل العام، و”عبد الله ا ع” -25 سنة- عامل، بتكوين خليه إرهابية فيما بينهم للتعدى على رجال الشرطة والمنشآت الشرطية والعامة والخاصة، بمدينة الإسكندرية، بهدف هدم مؤسسات الدولة.

تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم سيارة ماركة هيونداي اتوس لبني اللون تحمل لوحات “س د ع /2519″، وسيارة ماركة اوبل استرا زيتي اللون تحمل لوحات “س ن ي /4867″، وسيارة ماركة شيفروليه لانوس فضي اللون تحمل لوحات “س ب م/ 8649″، و18 زجاجة فارغة لمياه غازية، و3 قطع سلاح ناري فرد خرطوش، و9 طلقات خرطوش عيار 12 ملي، و2 قفاز، “جركن” اسود اللون بداخله بنزين، و”برطمان” زجاجي بداخله مادة صفراء اللون.

بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقروا بأنهم أعضاء بتنظيم الإخوان، وحيازتهم وإحرازهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد مقاومة السلطات، واستخدامهم لباقى المضبوطات فى نشاطهم الإجرامى.

وبمناقشتهم أعترفوا بإشتراكهم فى ارتكاب حوادث إضرام النيران بمحول كهرباء بالطريق الدولي قبل كيلو 21 بدائرة القسم، واضرام النيران بمدخل محكمة الدخيلة ناحية البحر، واضرام النيران بمحول كهرباء بالمكس، واضرام النيران بالطريق الصحراوي امام المركز الدولي، و اضرام النيران بمحول كهرباء نجع عبد الرواف، وجارى العرض على النيابات المختصة.