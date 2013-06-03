مصدر إعلامى: تنظيم القاعدة يفتح قسماً لتلقى شكاوى المواطنين فى سوريا

ذكر موقع "داماس بوست" السورى الإليكترونى اليوم، أن فرع تنظيم "القاعدة" فى العراق وسوريا أنشأ قسما لتلقى الشكاوى من المواطنين فى المناطق التى تقع تحت سيطرته.

وينشط التنظيم فى شمال شرق سوريا، وهى منطقة خاضعة لسيطرة المسلحين المعارضين، وبسطت "القاعدة" سيطرتها على أجزاء من الإدارة المدنية فى مدينة الرقة السورية.

وأصدر التنظيم إشعارا عن افتتاح قسم جديد لتلقى الشكاوى من المواطنين، وأطلق تنظيم القاعدة تسمية "الدولة الإسلامية فى العراق والشام" على عملياته الجديدة المدمجة فى البلدان المجاورة.

ودعا بيان التنظيم كل من لديه شكوى ضد مسلحيه مهما كانت صفته ومرتبته أن يتقدم بها بشكل خطى، واعدا بمساءلة كل من يثبت عليه ارتكاب انتهاكات بحسب الشرع الإسلامى.

ووفقا للموقع السورى فقد صدر البيان بتوقيع ما يعرف بـ"أمير الرقة"، اللقب الذى تستخدمه "القاعدة" بشكل منتظم.