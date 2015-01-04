رامي عياش يشعل "بورتو السخنة" رغم برودة الجو

أحيا الفنان اللبناني "رامي عياش" حفلاً غنائياً اليوم في منتجع "بورتو السخنة" بحضور العديد من جمهوره.

وحضر رامي من لبنان بصحبة شقيقه "شادي عياش"، ليبدأ حفله في تمام الساعة التاسعة مساءً على أنغام أغنية "يا مسهر عيني"، ليقدم بعدها عدد من أغانيه الشهيرة مثل "خليني معاك" و"الناس الرايقة" كما قدم أغنية "الحق معادك" بأداء مميز بناءً على طلب الجمهور.

وخلال الحفل، غنّى رامي النشيد الوطني المصري "بلادي"، وأغنية "يا بنت السلطان" لعدوية، ولم تخلُ الحفلة من تقديم أغنية طربية، فقدم رامي أغنية "سواح" للعندليب الأسمر.

كما شكر رامي فرقته الموسيقية المصرية بقيادة "مصطفى محمود"، وطلب من عماد كمال أحد أعضاء فقرته للغناء معه على المسرح.

وعلى الرغم من برودة الجو، إلا أن الحفل امتلأ بمحبي رامي عياش الذين انتظروه حتى انتهاء الحفلة.

وحضر الحفل الفنان محمد نجاتي، الذي صعد المسرح في نهاية الحفل ليشكر رامي على حضوره حفل زفافه في وقت سابق.

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