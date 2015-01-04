جلنار ينفصل عن نهال بعد حب استمر ثلاث سنوات

أعلنت الممثلة التركية سيلين سويدر الشهيرة بنهال في (ليلى) إنفصالها النهائي عن حبيبها الممثل تولجان سايشمان الشهير بجلنار شريكها ببطولة مسلسل (ليلى)، بعد علاقة عاطفية طويلة دامت ثلاث سنوات وكادت تتوج بالزواج لولا أنهما قررا فجأة قبل شهرين إنهاء علاقتهما بعد خلافات تكتم الطرفين عليها ولم يبوحا بسرها لأحد من أصدقائهما المقربين أو للصحافة.

وأعلنت سيلين خبر إنفصالها عنه عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي( تويتر)،وقالت إن الانفصال حصل قبل شهرين إلا أنها ارتأت إعلان الأمر إثر عودته من السفر في زيارة طويلة له إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً إلى مدينة لوس أنجلوس لتحسين لغته الإنكليزية حيث أمضى فيها حوالي شهرين كاملين.

وبهذا يكون تولجاهان سايشمان انفصل عن بطلتيّ مسلسله (ليلى)،ساريناي ساريكايا الشهيرة بنسيم وسيلين سويدر الشهيرة بنهال لكن الأولى لم تدم علاقته بها طويلاً ،كالثانية التي لا يبدو عليها إنها متأثرة نفسياً كثيراً لانفصالها عنه حيث تعيش لحظات جميلة بنجاح مسلسلها الجديد (ردة فعل) الذي شاركها بطولة الحلقات الأولى منه إبراهيم تشيليكول قبل انسحابه منه للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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