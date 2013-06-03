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"mbc مصر" تفاوض دعاء جاد الحق.. وتتحمل قيمة الشرط الجزائي مع "النهار"

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"mbc مصر" تفاوض دعاء جاد الحق.. وتتحمل قيمة الشرط الجزائي مع "النهار" "mbc مصر" تفاوض دعاء جاد الحق.. وتتحمل قيمة الشرط الجزائي مع "النهار"

كتب : انتصار حسني منذ 24 دقيقة

رغم وجود عقد سنوي مع الإعلامية دعاء جاد الحق مذيعة قناة "النهار" الفضائية، إلا أن هذا لم يمنع المسؤولين في قناة "mbc " من فتح مفاوضات معها للانتقال للقناة في الفترة المقبلة لتقديم النشرات .

ويأتي ذلك بعد أن تسربت أنباء حول وجود خلافات بين إدارة "النهار" وجاد الحق، كانت السبب في إبعادها مؤخرا عن الشاشة، بعد أن كانت تشارك في تقديم البرنامج الرئيسي للقناة "آخر النهار"، إضافة إلى مشاركتها في التغطيات الخاصة بالأحداث الكبيرة في الشارع المصري.

وقررت "mbc مصر" تحمل قيمة الشرط الجزائي في عقد دعاء مع "النهار"، في حال موافقتها على التعاقد معها .

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