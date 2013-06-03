أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

وكيل المخابرات السابق: مصر لديها طائرات حربية قادرة على الوصول إلى إثيوبيا

Google+ Print
وكيل المخابرات السابق: مصر لديها طائرات حربية قادرة على الوصول إلى إثيوبيا وكيل المخابرات السابق: مصر لديها طائرات حربية قادرة على الوصول إلى إثيوبيا
أرض الحبشة ليست غريبة على المصريين.. وإسرائيل تعلم أننا الفراعنة وهم العبيد

كتب : محمد عاشور منذ 19 دقيقة

قال اللواء ثروت جودة وكيل جهاز المخابرات السابق، إن ما حدث اليوم في جلسة الحوار الوطني أثبت أن مؤسسة الرئاسة فاشلة في إدارة الدولة المصرية كمؤسسات وأجهزة، مشيرا إلى أن قضية المياه وسد النهضة هي قضية أمن قومي ولا علاقة لها بالأحزاب السياسية.

وتابع جودة مخاطبا الرئيس محمد مرسي، خلال لقائه ببرنامج "الحدث المصري" مع الإعلامي محمود الورواري: "أنت لا تدير جماعة بل دولة، والدولة لا تدار بهذه الطريقة"، لافتا إلى أن من قالوا إن لا تملك طائرات قادرة على الوصول إلى المجال الإثيوبي مخطئين، مؤكدا أن مصر تمتلك طائرات حربية قادرة على الوصول إلى إثيوبيا، ووسائل عدة قادرة على القيام بنفس المهمة، مشددا على أن "أرض الحبشة ليست غريبة على المصريين، وإسرائيل تعلم أننا الفراعنة وهم العبيد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر