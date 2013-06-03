وكيل المخابرات السابق: مصر لديها طائرات حربية قادرة على الوصول إلى إثيوبيا

أرض الحبشة ليست غريبة على المصريين.. وإسرائيل تعلم أننا الفراعنة وهم العبيد

كتب : محمد عاشور منذ 19 دقيقة

قال اللواء ثروت جودة وكيل جهاز المخابرات السابق، إن ما حدث اليوم في جلسة الحوار الوطني أثبت أن مؤسسة الرئاسة فاشلة في إدارة الدولة المصرية كمؤسسات وأجهزة، مشيرا إلى أن قضية المياه وسد النهضة هي قضية أمن قومي ولا علاقة لها بالأحزاب السياسية.

وتابع جودة مخاطبا الرئيس محمد مرسي، خلال لقائه ببرنامج "الحدث المصري" مع الإعلامي محمود الورواري: "أنت لا تدير جماعة بل دولة، والدولة لا تدار بهذه الطريقة"، لافتا إلى أن من قالوا إن مصر لا تملك طائرات قادرة على الوصول إلى المجال الإثيوبي مخطئين، مؤكدا أن مصر تمتلك طائرات حربية قادرة على الوصول إلى إثيوبيا، ووسائل عدة قادرة على القيام بنفس المهمة، مشددا على أن "أرض الحبشة ليست غريبة على المصريين، وإسرائيل تعلم أننا الفراعنة وهم العبيد".