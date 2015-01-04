إصابة رئيس محكمة وسائقه في الدقهلية برصاص ملثمين مجهولين

أطلق مجهولون بمحافظة الدقهلية النيران على رئيس محكمة شربين الجزئية، الأحد، أثناء توجهه للعمل على طريق «أجا – المنصورة»، مما تسبب فى إصابته وسائقه.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سعيد عمارة، مدير مباحث المديرية، بإصابة المستشار أحمد حسن أبو العطا، رئيس محكمة شربين الجزئية، وسائقه، بطلقات نارية إثر إطلاق مجهولين ملثمين النيران عليه أثناء سيره بسيارته أمام قرية نوسا وفر الجناة هاربين، بعد تمكن السائق من الإسراع بالسيارة والهروب منهم.

انتقل اللواء سعيد عمارة، مدير المباحث، وقوة من مباحث مركز أجا، لمكان الواقعة وتم نقل المستشار والسائق إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وأكدت مصادر طبية أن حالتهما مستقرة وأن الإصابة عبارة عن رش خرطوش.

شكل مدير الأمن فريق بحث لسرعة ضبط الجناة وتم فرض كردونات أمنية ثابتة ومتحركة على الطرق الرئيسية بالمدينة والمحافظة.