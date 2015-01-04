%23 زيادة عدد المشاركات في «جائزة حمدان التعليمية»

قال الدكتور جمال المهيري الأمين العام لجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز لـ«البيان» إن الدورة السابعة عشرة من جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، شهدت زيادة في عدد المشاركات المحلية والخليجية بواقع 23%، وهذا يؤكد أن معايير الجائزة عززت روح التنافس في الميدان التربوي بين مختلف الفئات ابتداءً من الطالب وأسرته حتى المعلم والإدارة المدرسية والاختصاصيين والموجهين، مما يساهم في تطوير العملية التعليمية بشكل واسع المجال..

كما أنها تواكب الحداثة التطويرية التي يشهدها قطاع التعليم، معتبراً أن التطوير المستمر في معايير الجائزة يساهم في التشجيع على التميز التعليمي، ونشر ثقافة الإبداع والجودة، بالإضافة إلى إبراز دور الأطراف الداعمة لثقافة التميز، حيث عملت الجائزة في هذه الدورة على تعديل 5% من معاييرها.

وبلغ عدد المشاركات في الدورة السابعة عشرة 476 مشاركة محلية و74 مشاركة خليجية، والمشاركات المحلية جاءت موزعة كالآتي: 12 مشاركة في فئة المدرسة، و347 في فئة الطالب، و56 في فئة المعلم المتميز، و2 في فئة معلم فائق التميز على المستوى الخليجي، و6 مشاركات في فئة الاختصاصي الاجتماعي، و2 في فئة الموجة المتميز، و5 في فئة الابتكار و6 مشاركات في فئة المشروع، و17 مشاركة في فئة البحث التربوي و6 في فئة الأسرة.

نسب

وأوضح المهيري أن نسبة الزيادة في عدد الطلبة المشاركين 12% ونسبة المعلمين 51% ونسبة الزيادة في مشاركات منطقة الشارقة التعليمية 24% وزيادة المشاركات في منطقة رأس الخيمة التعليمية بنسبة 64% إضافة إلى زيادة المشاركات في منطقة العين التعليمية بنسبة 39% وأضاف إن العودة في مشاركات المناطق التعليمية في فئة المنطقة التعليمية المتميزة جاءت عبر منطقة دبي التعليمية حيث شهدت هذه الفئة عزوفاً في الدورات الأخيرة.

ومن جهته أوضح المنسق العام للجان التحكيم وعضو مجلس الأمناء الدكتور خليفة السويدي، أن الجائزة بدأت في عملية تحكيم المنافسات المحلية والخليجية منذ 27 ديسمبر المنصرم، على أن تنتهى من التحكيم الميداني وإجراء المقابلات في 7 يناير، ويتم إعلان النتائج في مارس وتوزيع الجوائز للفائزين في 22 أبريل المقبل.

وأشار إلى أن هذا العام يعتبر الأول الذي تشارك فيه وزارة الشؤون الاجتماعية بثلاث معلمات من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في فئة المعلم المتميز، حيث كان التقديم مقتصراً سابقاً على العاملين في وزارة التربية والتعليم.

زيارة

وزارت «البيان» مقر التحكيم المنعقد في كلية التقنية بدبي، والتقت رؤساء لجان التحكيم للتعرف على طبيعة المشاركات محلياً وخليجياً.

وأكد الدكتور حمزة دودين رئيس لجنة تحكيم فئة أفضل بحث تربوي تطبيقي، ارتفاع أعداد المشاركات في هذه الفئة عن الدورات السابقة، ووصل عدد المشاركات في هذه الفئة إلى 17 مشاركة شملت الذكور والإناث، بواقع 8 باحثات و9 باحثين.

ومن جانبها قالت الدكتورة عوشة المهيري رئيسة لجنة الطالب ورئيسية قسم التربية الخاصة في جامعة الإمارات، إن هذه الدورة تميزت بارتفاع أعداد المشاركين من تلك الفئة بزيادة قدرها 34 مشاركة محلية عن الدورة السابقة ..

حيث التزم طلبة المدارس بعدد الأوراق المحددة وهو 100 ورقة وتضم معلومات عن المهارات القيادية والموهبة والهويات والمهارات والقدرة، بالإضافة إلى إرفاق أوراق تثبت تفوقهم وتكون بنسبة نجاح فوق 90%، ولكنهم عانوا من تكرار الأدلة في الأوراق المقدمة.

وذكر الدكتور علي الكعبي رئيس لجنة تحكيم فئة المدرسة المتميزة وأفضل مشروع مطبق وأفضل ابتكار علمي، أن معظم المترشحين لهذه الفئة استطاعوا إرفاق الدليل الأكثر ارتباطاً للمعيار المطلوب، وجاء إجمالي المشاركات الخليجية في تلك الفئة 16 والمحلية 12.

زيادة

ولاحظ الدكتور إبراهيم يوسف رئيس لجنة تحكيم فئة المعلم المتميز والمعلم فائق التميز والموجه المتميز، زيادة عدد المتقدمين للجائزة على المستوى المحلي في فئة المعلم المتميز، حيث بلغت 56 مشاركة هذا العام، وبلغ عدد المتقدمين من الإناث على المستوى الخليجي (27 مرشحة) من ثلاث دول الكويت والبحرين والسعودية.

لجان

وقال نجيب محفوظ أبو بكر بلفقيه رئيس لجان التخصص الاجتماعي والنفسي والأسرة المتميزة إن مشاركات الأسر والاختصاصيين زادت في الدورة السابعة عشرة لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بنسبة 20% وما يميز مشاركات هذه السنة استخدام الأسر التوثيق الإلكتروني بشكل واسع إذ شكلت الأسر التي وثقت ملفاتها إلكترونياً بشكل كامل نسبة تجاوزت 83% من مجموع المشاركين.